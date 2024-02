Der Hund bleibt bei ihm: Chuck Lorres Scheidung ist durch!

Es ist ausgestanden! Chuck Lorre (71) ist ein begnadeter Filmregisseur – der US-Amerikaner ist unter anderem der Schöpfer der beliebten TV-Show Two and a half Men. Angeblich soll der zweifache Vater rund 650 Millionen US-Dollar schwer sein. Lediglich in der Liebe läuft es nicht rund bei ihm: Vergangenes Jahr trennten sich Chuck und seine dritte Ehefrau Arielle Lorre– nun ist die Scheidung durch!

Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, muss der 71-Jährige rund 4,6 Millionen Euro an seine Ex zahlen. Einen Teil des Geldes bezahlte er direkt nach der Scheidung, den restlichen Betrag erhält die Influencerin dann nach dem Auszug aus dem Haus. Immerhin darf der "Young Sheldon"-Schöpfer seinen Hund Harvey behalten – Arielle erhält lediglich "großzügige Besuche" mit dem kleinen Racker.

Dank neuer Projekte kann sich Chuck von der Scheidung ablenken: Im April 2023 wurde publik, dass Chuck an einem Spin-off von The Big Bang Theory arbeitet. Laut US Weekly wird die Show von Warner Bros. produziert und wird auch dort zu streamen sein.

Getty Images Chuck Lorre im Februar 2020

Instagram / ariellelorre Arielle Lorre, Ex-Frau von Chuck Lorre

Getty Images Chuck Lorre, Oktober 2021

