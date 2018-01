Für eine berufliche Umorientierung ist es nie zu spät! Box-Legende Mike Tyson machte erst neulich Schlagzeilen damit, dass er mit kostspieligen Fantreffen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gegen seine finanzielle Pleite ankämpfen will. Jetzt kam dem ehemaligen Schwergewichts-Champion noch eine grüne Geschäftsidee: Er will sich ein weiteres berufliches Standbein als Marihuana-Bauer aufbauen.

Wie das amerikanische Magazin The Blast berichtete, darf sich Tyson nun Besitzer von einem circa 16 Quadratmeter großen Landstück in California City, mitten in der Mojave-Wüste, nennen. Zusammen mit drei Geschäftspartnern – darunter auch Jennifer Wood, die Bürgermeisterin der kleinen Stadt – will Iron Mike (51) die Marihuanaplantage "Tyson Ranch" hochziehen. Seit der Jahreswende darf nämlich nun auch ganz offiziell und legal im US-Bundesstaat Kalifornien Cannabis verkauft werden!