"Hmm, sehr interessant, bei diesen Dreharbeiten war ich noch vergeben", wunderte sich der Eskimo Callboy-Musiker auf Instagram über Jessicas Äußerungen zu ihrem Beziehungsstatus bei Promi Shopping Queen. Ex-Mitstreiter der Kuppelshow Niklas teilte diesen Kommentar prompt. Für Team David steht fest: Die TV-Beauty lügt über den Zeitpunkt der Trennung. Die Ex-Bachelorette dagegen rechtfertigt ihren Singlestatus in der beliebten Shopping-Sendung mit zusätzlichen Dreharbeiten, die extra nach dem Beziehungsende mit dem Rocker aufgezeichnet wurden. Auch Sebastian (32), seines Zeichens ebenfalls bekennender David-Anhänger, bekundet in den sozialen Medien Zweifel an einem Nachdreh.