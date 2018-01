Eigentlich hat Mariah Carey (47) kein Problem damit, sich zu nehmen, was sie will! So auch am Sonntag während der Golden Globes : Als sich die Pop-Diva nach einer Werbepause wieder hinsetzen wollte, schnappte sie sich einfach den nächsten freien Sitz, den sie finden konnte. Der war allerdings schon reserviert – und zwar für niemand Geringeren als Hollywood-Ikone Meryl Streep (68)!

Ihren Fauxpas teilte die Sängerin während der Filmpreisverleihung via Twitter live mit ihren Fans. "Ich habe mich während einer Werbepause auf dem Weg zur Toilette verquatscht und mir dann den ersten freien Platz geschnappt, der zufällig neben Steven Spielberg (71) war", schrieb die 47-Jährige. "Doch nun ratet mal, wer zu Beginn der nächsten Werbepause zu ihrem Platz zurückkam..." Ups! Offensichtlich hatte sich die Musikerin ausgerechnet auf den Platz von Filmlegende Meryl Streep gesetzt, die an diesem Abend als "Beste Schauspielerin" für ihre Rolle in dem Film "The Post" nominiert war. Was aber wohl kaum jemand erwartet hätte: Mariah, die sonst für ihre Starallüren bekannt ist, wurde ganz kleinlaut und entschuldigte sich prompt bei der Schauspielerin. Doch alles halb so wild! Gewohnt stilvoll erwiderte der Filmstar ihrer Kollegin: "Du kannst dich jederzeit auf meinen Platz setzen!"