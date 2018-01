Steht O.J. Simpson (70) bald wieder vor Gericht? Im November wurde der einstige Football-Star aus einem bekannten Hotelcasino in Las Vegas geschmissen und verbannt. Angeblich soll er dort in betrunkenem Zustand Gläser zerbrochen und Angestellte beschimpft haben. Diese Anschuldigungen lässt der Sportler aber nicht auf sich sitzen – er will das Etablissement auf 100 Millionen Dollar verklagen!