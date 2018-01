Was für ein Gentleman! Tom Hanks (61) ist einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods. Für seine Rollen in "Philadelphia" und "Forrest Gump" gewann er jeweils den Oscar für die beste Hauptrolle. Starallüren sind für den Schauspieler trotzdem ein Fremdwort. Als der Getränkeservice bei der Golden Globe-Veranstaltung etwas auf sich warten lies, packte Tom einfach selbst an.