Man sieht ihr ihr Glück förmlich an. Gerade erst bestätigte ein Sprecher der Familie: Zara Phillips (36) und ihr Ehemann Mike Tindall (39) werden zum zweiten Mal Eltern! Wann genau ihr Sprössling das Licht der Welt erblicken soll, ist zwar noch nicht bekannt, neueste Bilder der Britin lassen aber vermuten, dass es nicht mehr allzu lange dauern kann. Die Enkelin von Queen Elizabeth II. (91) präsentierte jetzt ihre süße Baby-Kugel – und die ist schon ganz schön rund!

Am Sonntag besuchten die werdenden Eltern das Magic Millions Polo Event in Queensland. Dem australischen Wetter entsprechend wählte die Profireiterin ein dunkelblaues Sommerkleidchen, das ihr beachtliches Bäuchlein lässig umspielte. Wie stolz die Cousine von Prinz William (35) und Prinz Harry (33) auf den anstehenden Nachwuchs ist, war dabei nicht zu übersehen. Zara kam aus dem Strahlen einfach nicht heraus – und streichelte immer wieder über ihren Bauch. Auch der Papa in spe hatte auffällig gute Laune und suchte immer wieder die Nähe zu seiner schwangeren Frau und seinem ungeborenem Baby. Ob das, der Farbe des Kleides entsprechend, wohl ein Junge wird?