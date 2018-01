Eigentlich sollte Ewan McGregor (46) strahlender Gewinner bei den Golden Globes sein: Am Sonntag räumte er die beliebte Trophäe für "Fargo" in der Kategorie "Bester Schauspieler in einer Mini-Serie" ab. Bei seiner Dankesrede staunten die Gäste in Beverly Hills allerdings nicht schlecht: Der Darsteller dankte erst seiner Noch-Ehefrau – und dann seiner neuen Liebsten, Co-Star Mary Elizabeth Winstead!

Mit diesen Worten an seine baldige Ex-Frau allerdings nicht genug: Der 46-Jährige dankte auch dem Team der Serie, in der er in einer Doppelrolle Ray und Emmit Stussy verkörpert. Eine Person fand dabei ganz besondere Erwähnung: "Ich habe es immer geliebt, ein Schauspieler zu sein und mit Schauspielern abzuhängen. Und ich arbeite mit tollen Darstellern an dieser Serie. Es gäbe keinen Ray ohne Mary Elizabeth Winstead", sagte er abschließend vielsagend und sorgte kurzzeitig für Stille im Raum. Pikant, denn die beiden lernten sich am "Fargo"-Set kennen. Bisher galt die Beziehung – trotz Kussfotos – noch als unbestätigt.