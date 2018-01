Sorge um Céline Dion (49). Nachdem die Sängerin am Freitag von einem weiblichen, ziemlich betrunkenen Fan auf der Bühne unsittlich angetanzt wurde, cancelte sie ihr bevorstehendes Konzert in Las Vegas. Inwiefern der Vorfall der Grund für die Absage ist, ist nicht klar. Eigentlich zeigte sich die gebürtige Kanadierin von dem Überfall ziemlich unbeeindruckt. Daher heißt es in einem offiziellen Statement auch, Céline sei aufgrund eines Infekts in ärztlicher Behandlung. Auch TMZ berichtete kürzlich, sie sei an einem Virus erkrankt.