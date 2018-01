Von wegen Familienzoff! Bei Meghan Markle (36) und ihrem Vater scheint wieder alles in Butter zu sein. Eine unbedachte Äußerung ihres Verlobten Prinz Harry (33) soll für Ärger bei der Markle-Familie gesorgt haben. Nun hofft zumindest ein Familienmitglied auf eine Wende: Bei der anstehenden Hochzeit soll der stolze Papa seine Tochter aber dennoch unterstützen. Er wird Meghan angeblich zum Altar führen!

Das behauptete jetzt zumindest Samantha Grant, die Halbschwester der schönen Schauspielerin, in der britischen TV-Show The Wright Stuff. Auch alle Gerüchte, dass ihr Vater gar nicht zur Trauung im Mai erscheinen werde, wehrte sie vehement ab: "Er wird in jedem Fall dabei sein. Mein Lieblingssatz ist mittlerweile: 'Blödsinn, er wird da sein."