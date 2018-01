Die Frau von Justin Timberlake (36) sieht man auf den roten Teppichen dieser Welt immer topgestylt – von Kopf bis Fuß! Bei der diesjährigen Golden Globe-Verleihung zeigte sie sich entspannt und selbstbewußt mit grau nachwachsendem Haaransatz. Ob die Leinwandschönheit einfach nur den Friseurtermin verpasst hat, sie zu viel Trockenshampoo benutzte oder ihre natürliche Haarfarbe herauswachsen lassen möchte, bleibt ihr Geheimnis. Dennoch wirkte sie mit diesem Look herrlich sympathisch! Aber auch andere Hollywood-Ladys pfeifen auf das vermeintliche Schönheitsbild in der Filmindustrie. Drew Barrymore (42) zeigte sich erst im Sommer letzten Jahres mit ungezupften Augenbrauen und ein paar grauen Strähnchen.

Jessica Biel jedenfalls strahlte an der Seite ihres Gatten und das hatte auch einen triftigen Grund. Die 35-Jährige war zweimal für einen begehrten Award für ihre Kurzserie "The Sinner" nominiert, in der sie eine verwirrte Mörderin spielt.