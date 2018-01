22 Frauen kämpfen um einen Mann – das ist der Bachelor ! In diesem Jahr ist der heiß begehrte Junggeselle Daniel Völz , der am ersten Abend gar nicht recht wusste, wo er als erstes hinschauen soll! Denn die siegeswilligen Kandidatinnen waren mit Glitzer geschmückt, alle hellauf begeistert von ihrem potentiellen Traummann und strahlten mit zauberhaften Zahnpastalächeln um die Wette – doch nicht alle durften bleiben!

Gekreische und Gequieke – die Mädels gerieten reihenweise in enthusiastischen Freudentaumel, als sie den heißen Immobilienmakler das erste Mal vor der Bachelor-Villa zu Gesicht bekommen! Doch dann hieß es volle Konzentration und zusammenreißen, denn die Ladys schauten Daniel erstmals direkt in die Augen! Und die kamen an! "Er ist total mein Typ!" und "Ich finde ihn so toll und er hat ein super Lächeln", schwärmen die schockverliebten Beautys. Einige der Frauen mussten sich verabschieden – sie konnten den Bachelor nicht überzeugen. Für Luisa, Angie, Lisa und Amelie ist der Traum von der großen Liebe bereits nach der ersten Nacht der Rosen geplatzt!