Ab heute ist es wieder so weit: 22 Ladys buhlen um die Gunst des Bachelors! Die Rolle des TV-Junggesellen übernimmt in diesem Jahr Daniel Völz. Der 32-Jährige lebt in seiner Wahlheimat Florida und arbeitet dort als erfolgreicher Immobilienmakler. Auf einem Familienfoto aus dem Jahr 2000 ist der attraktive Rosenkavalier derweil kaum wiederzuerkennen: Mit süßen 15 Jahren grinste er damals noch ganz schüchtern in die Kamera. "Ich hätte nicht ahnen können, was auf mich zukommt", schrieb Daniel jetzt auf Instagram über die Kuppelshow. Wie aufregend es wirklich wird, zeigt sich in den nächsten Wochen auf RTL.