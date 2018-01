Was ein wirrer Zopf alles auslösen kann: Wie People berichtet, scheint Meghans Messy-Bun schon jetzt als Tabubruch der monarchischen Regeln zu gelten. Die Kronenfamilie frisiert sich in der Regel nach strikten Vorgaben – von denen die 36-Jährige schon in den vergangenen Wochen einige ignorierte. Ihre entspannte Frise toppt eine übergroße Handtasche jedoch um Längen. Mit diesem Style steht Meghan vor allem im Kontrast zu ihrer Schwägerin in spe: Aus Herzogin Kates (36) Frisuren hing in der Vergangenheit nie nur eine Strähne heraus!