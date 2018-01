Sarah Harrison (26) sagt den restlichen sechs Babypfunden den Kampf an! Anderthalb Monate nach der Geburt von Töchterchen Mia Rose Harrison will die Reality-Beauty wieder ins Fitnessstudio. Doch so richtig Bock auf Schwitzen hat die Mama-Bloggerin nicht: "Null Komma null Motivation! Ich habe mir heute zweimal überlegt, ob ich gehen soll oder nicht", gesteht die Ex-Der Bachelor-Kandidatin auf ihrem YouTube-Chanel. Ob der ehemalige Fitness-Fan es am Ende doch noch ins Gym geschafft hat?