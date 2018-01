Ein flüssiger Displayschutz, Eis zum Selbermachen, ein Drink auf Algenbasis, ein Abschleppdienst, ein Haargummi für den perfekten Zopf, scharfe Gewürzöle oder ein leckeres Porridge-Rezept. In der Höhle der Löwen konnten die diesjährigen Gründer wieder einige lukrative Deals an Land ziehen – und wie immer witterten die Investoren ein gutes Geschäft sofort! Auch Homeshopping-Queen Judith Williams (45) ging dabei nicht leer aus. Im Promiflash -Interview verriet sie nun, was ihr Lieblings-Löwen-Deal war!

"Das ist so schwer, das ist wie die Frage: Welchen Arm hackst du lieber ab? Das sind alles meine Babys" , schwärmte Judith im Promiflash -Interview. "Ich habe aber zwei ganz besondere Deals: Das eine ist 'Pony Puffin', der Pferdeschwanz. Diese Frau liebe ich einfach." Gemeint ist Elena Musiol, die sich für ihre Erfindung in der VOX-Show mächtig ins Zeug legte. Ihr Produkt soll allen Ladys einen perfekten Zopf zaubern. Die Kandidatin sei laut Judith einfach eine Gründerin mit Herz. Welcher Deal der Löwin darüber hinaus besonders gut geschmeckt hat, war die Frühstücksidee "3 Bears". Die Investorin löffele den Haferbrei mit ihrer Familie seither jeden Morgen.

Leider werden zukünftige Gründer jedoch ab und an auf Judith verzichten müssen. Die Geschäftsfrau wird nämlich nur noch in Teilzeit als knallharte Löwin im TV zu sehen sein. "Ich wollte einfach ein Jahr lang mehr Zeit für meine Familie haben – und zwar im Besonderen für meine Eltern und meine Kinder", verriet die Geschäftsfrau. "Ich merke, dass meine Eltern in ein Alter kommen, wo sie mich noch einmal brauchen." Letztendlich habe sie diese Entscheidung treffen müssen, da man nie wissen könne, was das Leben bringt. Glaubt ihr, dass die Strahlefrau eine Lücke in der Arena hinterlassen wird? Stimmt ab!