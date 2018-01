Dieses Jahr lässt er die Korken knallen! Am Mittwoch feierte Aurelio Savina seinen 40. Geburtstag. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat hat aber überhaupt keine Panik vor diesem Alter. Vor ihm liegt schließlich ein aufregendes Jahr: Der Neu-Gastronom will nicht nur mit seinem Münchner Restaurant "Comera" so richtig durchstarten, sondern wird auch seine Verlobte Lisa Freidinger (28) heiraten. Im Promiflash-Interview verrät der Italiener, wie er diese Pläne gemeinsam mit seiner Partnerin umsetzen möchte: "Wenn man eine Sache mit Herz und Leidenschaft macht, dann kriegt man alles hin! Und wir machen das so gut und wir sind so stolz darauf. Und wir wollen uns einfach nur noch immer verbessern!"