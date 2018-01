Kommt es wirklich zu dem Skandal, den die schwedischen Medien befürchtet hatten ? Aktuell ist Prinzessin Madeleine (35) mit ihrem dritten Kind hochschwanger. Ihre Tochter Leonore (3) hat sie in ihrer damaligen Wahlheimat New York entbunden – was viele Schweden empörte. Soll es bei Baby Nummer drei nun auch wieder eine Geburt außerhalb Schwedens werden?

Ein schwedisches Königskind müsse laut Ansicht vieler Landsleute Madeleines im Heimatland seiner Vorfahren geboren werden. Nachdem sie ihre Tochter im Februar 2014 schon in den USA zur Welt gebracht hatte, besänftigte die Prinzessin ihr Volk: Sohn Nicolas (2) erblickte im Juni 2015 in der Nähe von Stockholm das Licht der Welt. Momentan hält sich die werdende Mutter allerdings in London auf, wo sie mit Ehemann Chris O'Neill (43) und den Kindern lebt. Das berichtet die schwedische Illustrierte Svensk Damtidning. Laut Palast soll ihr drittes Kind im März zur Welt kommen und damit liegt der Geburtstermin schon in greifbarer Nähe.