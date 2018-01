Wird der schwedische Royal-Nachwuchs in England geboren? Für Prinzessin Madeleine von Schweden (35) und ihren Liebsten Chris O'Neill (43) läuft der Countdown: Schon im März sollen sie zum wiederholten Male Eltern werden . In Schweden sorgt aber ausgerechnet diese Tatsache jetzt für lautstarkes Gegrummel, denn: Madeleine soll mit dem Gedanken spielen, nach Prinzessin Leonore (3) auch ihr drittes Baby im Ausland zu entbinden!

Wie die schwedische Zeitschrift Svens Damtidning berichtet, liegen die Chancen für eine Geburt außerhalb des eigenen Königreiches ziemlich hoch. Der Grund dafür soll ausgerechnet die Entbindung von Sohnemann Prinz Nicolas (2) sein. Der kam zwar in der schwedischen Kleinstadt Danderyd zur Welt, Madeleines Vorkehrungen für ein besonders privates Ambiente hatten damals allerdings für einen wahren Aufschrei unter ihren Landsleuten gesorgt, die diese Sonderbehandlung als überheblich empfanden. Auf Anfrage bestätigte das schwedische Königshaus selbst, dass als Ort für die Geburt diesmal neben Stockholm auch London im Bereich des Möglichen läge, betonte aber: "Es ist noch nichts entschieden!"

Sollte Madeleine ihren Nachwuchs also tatsächlich in London bekommen, dürfte sie damit nicht nur für einen weiteren kleinen Skandal, sondern auch für ein Déjà-vu bei den Royal-Fans sorgen. Demnach spekuliere man über eine Entbindung der Prinzessin im Lindo Wing des St. Mary's Hospital – dem Teil des Krankenhauses, in dem auch Herzogin Kate (35) Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) zur Welt gebracht hat.