Ist das der Grund für die Trennung von Natalia Osada (27) und Bastian Yotta (41)? Die Reality-Stars lernten sich splitterfasernackt bei Adam sucht Eva kennen und lieben. Sie gewannen die Nackedei-Kuppelshow sogar und versuchten sich zunächst als Paar. Was ach so romantisch begann, scheiterte allerdings nur wenige Wochen nach der Sendungsausstrahlung. Nati und Basti trennten sich – aber woran scheiterte die junge Liebe so plötzlich? Promiflash traf die gebürtige Bremerin in den Black Hotels Cologne – dort bot sie intime Einblicke in die Partnerschaft mit dem Protzmillionär.