Im Promiflash-Interview bei Poldis Benefiz-Fußballtunier "Schauinsland Reisen Cup 2018" in der Schwalbe-Arena in Gummersbach verriet die kölsche Frohnatur über die ferne, neue Heimat: "Ja, wir sind ja jetzt schon ein halbes Jahr dort und es macht Spaß. Privat sind wir da bis jetzt absolut glücklich!" Der Sportprofi verbringt gerade einige Tage in Deutschland, doch in der kommenden Woche wird er nach Japan zurückfliegen. Schließlich beginnt für den Kicker bald die nächste Spielsaison.