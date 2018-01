Was für ein gruseliger Hingucker! Vor wenigen Tagen legte sich Rodrigo Alves (34) mal wieder unters Messer und ließ sich gleich vier Rippen entfernen. Kurz nach dem Eingriff zeigte Real-Life-Ken die entnommenen Knochen sogar im Netz. Jetzt folgt der nächste skurrile Auftritt des Briten mit brasilianischen Wurzeln: Bei einem Spaziergang durch Beverly Hills schleppt er einen Blutbeutel mit sich herum!

Der Beauty-OP-Liebhaber schlendert auf den neuesten Paparazzi-Fotos in einem weißen Anzug und schwarzweißem Schachbrett-Hemd über den berühmten Rodeo Drive in Los Angeles. Nicht sein Outfit sorgt dabei für Aufsehen, sondern sein spezielles Accessoire. Wie ein Magier zaubert er eine schaurige Drainage aus der Innentasche seines Jacketts. Ob sich in dem Gefäß wirklich sein roter Lebenssaft befand oder nur Kunstblut, bleibt bisher ein Geheimnis des Schönheitsfanatikers.