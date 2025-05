So hart trainierte AWZ-Igor Dolgatschew für seine Tanzszene

Igor Dolgatschew (41) hat mithilfe seiner Kollegin Shaolyn Fernandez für die Fans von Alles was zählt einen ganz besonderen TV-Moment geschaffen: In der Folge, die am 22. April 2025 ausgestrahlt wurde, legten ihre Serienfiguren Deniz und Charlie auf der Club-Tanzfläche eine spektakuläre Performance hin, bei der buchstäblich die Funken sprühten. Während alle Gäste der fiktiven Party zuschauten, zeigte das Paar eine riskante Hebefigur, die besondere Präzision und eine große Portion Vertrauen erforderte. Gegenüber RTL verrieten sie nun, wie sie sich auf diesen Moment vorbereitet haben. Damit im entscheidenden Moment alles passt, investierten die beiden Schauspieler schon Wochen vor dem eigentlichen Dreh viele Stunden ins intensive Training und probten immer wieder den schwierigen Sprung- und Hebepart.

Im Backstage-Interview teilten sowohl Igor als auch Shaolyn ihre Eindrücke von den Vorbereitungen. Die Schauspielerin verriet, dass der Sprung auf die Schultern ihres Kollegen sie jede Menge Überwindung gekostet habe. "Anfangs habe ich mich wirklich schwergetan", sagte sie offen. Igor wiederum unterstrich, wie essenziell gegenseitiges Vertrauen für solch eine riskante Szene sei: "Das Vertrauen liegt in meiner Hand. Lasse ich dich einmal fallen, dann ist das Vertrauen ja wieder weg." Die Anspannung war groß, doch glücklicherweise verlief alles wie geplant. Igor erinnert sich: "Mehr Fokus hatte ich noch nie in einer Szene." Nach dem Dreh war die Erleichterung im Team deutlich zu spüren – die Reaktionen waren laut der Schauspieler "Bombe".

Igor begeistert seit vielen Jahren die Fans als Deniz in der beliebten Daily-Soap "Alles was zählt". Er gilt als einer der Dauerbrenner des RTL-Vorabends. Privat hält sich der Schauspieler meist zurück und gibt selten Einblicke abseits des Sets. Die Chemie zwischen Igor und Kollegen wie Shaolyn Fernandez kommt nicht von ungefähr: Oft berichten Mitwirkende davon, dass eine familiäre und vertrauensvolle Atmosphäre hinter den Kulissen herrscht – auch das wohl ein Grund, warum anspruchsvolle Performances am Ende nicht nur die Zuschauer, sondern auch das Team selbst begeistern.

Anzeige Anzeige

Instagram / shaolynfernandez Shaolyn Fernandez, Darstellerin bei "Alles was zählt"

Anzeige Anzeige

RTL Igor Dolgatschew, Alexandra Fonsetti und Tatjana Clasing

Anzeige Anzeige

Anzeige