"Nervt": Emma will Rosenkrieg mit Umut Tekin ein Ende setzen

Seit ihrer kürzlichen Trennung machen sich Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (27) gegenseitig schwere Vorwürfe. Der Rosenkrieg scheint der ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Kandidatin allerdings gehörig auf die Nerven zu gehen, wie sie nun auf Instagram durchblicken lässt. "Der nervt einfach so hart. Ist doch gut jetzt, du hast mit Julia gekuschelt und eine andere Dame gef*ckt auf Malle und ich hatte eine schöne Zeit mit Julius. Wo ist das Problem?", wettert sie genervt und wirft ihrem Verflossenen vor, den Streit künstlich aufrechterhalten zu wollen. "Umut und ich sind seit dem 19.04. getrennt und danach kann jeder tun und lassen, was er will", betont Emma weiter.

Schließlich schlägt die TV-Bekanntheit aber doch noch versöhnliche Töne an. "Ich wünsche Umut wirklich, dass er eines Tages Frieden in seinem Herzen spüren und echte emotionale Bindungen aufbauen kann. Jeder von uns hat lange sein Bestes gegeben und wir haben uns sicherlich beide gewünscht, dass wir es gemeinsam schaffen", erklärt sie offen und ergänzt: "Manchmal kommt es aber anders und deshalb wäre es jetzt auch schön, das zu akzeptieren und nach vorne zu schauen, statt auch noch unsere gemeinsame Vergangenheit durch den Dreck zu ziehen."

Zuvor war der Trennungsstreit zwischen dem Ex-Paar vollends eskaliert, nachdem Emma Umut vorgeworfen hatte, gegen sie zu hetzen. Nach dem Liebes-Aus schien die Blondine mit Julius Tkatschenko anzubandeln, was ihrem Verflossenen wohl gar nicht gefiel. "Ich habe gerade eine Nachricht von einer Trash-Seite bekommen, dass jemand das Kussvideo von Julius und mir Umut geschickt hat. Und dass Umut jetzt gegen mich halt Hetze betreiben möchte", behauptete Emma kürzlich auf Social Media und warf ihm vor, dass er falsche Behauptungen an seine Follower geschickt und sie aufgefordert habe, diese weiterzuverbreiten. Der Ex von Jana-Maria Herz (33) meldete sich daraufhin auch zu Wort und wies die Vorwürfe von sich.

emmashealth_ Emma Fernlund, Realitystar

Instagram / umut_tekin Umut Tekkin, Realitystar

