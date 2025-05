So lange sind Garry Secret und Jessica schon ein Pärchen

Vergangenes Wochenende machte Garry Secret (20) es offiziell: Der Netz-Star ist wieder glücklich vergeben. Allzu viele Details verriet er bis jetzt noch nicht – im exklusiven Promiflash-Interview plaudert er nun aber aus, wie lange er und seine Jessica schon ein Paar sind. "Anfang März war das gewesen, also noch gar nicht so lange, aber bei uns ist es direkt ernst gewesen. Wir haben uns am ersten Tag gesehen und seitdem sind wir in Kontakt – also wirklich 24 Stunden", verrät der Influencer.

Sich so Hals über Kopf in etwas Neues zu stürzen, sehe Garry eigentlich gar nicht ähnlich. "Das kannte ich so noch nicht", gesteht er und spricht offen über seine Sorgen diesbezüglich: "Ich bin selbst ein bisschen überfordert damit, wenn ich ehrlich bin, und habe natürlich auch ein bisschen Angst davor, dass alles so schnell und intensiv ist und es deswegen auch schnell und intensiv schwierig werden kann." Nichtsdestotrotz wisse er, dass er etwas Besonderes mit Jessica habe. Ihnen beiden sei wichtig, alles offen miteinander zu kommunizieren: "Sie hat meine Face ID – ich habe ihre Face ID und es gibt keine Geheimnisse. Und das kannte ich bisher nicht. Früher war das anders. In meinen alten Beziehungen war das Thema Handy auch teilweise schwierig. Dadurch kamen dann immer Dinge ans Licht, auch in Bezug auf Treue, weshalb man sich auch gegenseitig verletzt hat."

Erst im Dezember vergangenen Jahres ging Garrys Beziehung mit seiner Ex-Partnerin Yasmin Vogt (26) in die Brüche. Seine neue Beziehung verkündete er mit einem süßen Clip auf Social Media, auf dem er gemeinsam mit der hübschen Brünetten kuschelt und herumknutscht. Dazu schrieb er: "Es fühlt sich fast surreal an, das hier mit euch zu teilen! Nach einer intensiven Zeit des inneren Heilens habe ich jemanden kennengelernt, der mir gezeigt hat, dass echtes Vertrauen wieder möglich ist und dass Treue und Loyalität nicht nur bei mir Prioritäten sind."

Instagram / garrysecret Garry Secret und seine Freundin Jessica, April 2025

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt und Garry Secret im August 2023

