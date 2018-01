Bastian Yotta (41) ist sauer. Der durchtrainierte Ex-Adam sucht Eva-Teilnehmer lernte auf der Nakedei-Insel Natalia Osada (27) kennen. Die beiden stürzten sich nach der Show Hals über Kopf in eine Beziehung. Wenig später folgte dann aber bereits die Trennung. Bastian zeigt sich daraufhin nicht nur mit einer neuen Blondine, sondern hat jetzt auch noch eine freizügige Botschaft für seine Ex!