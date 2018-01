In einer Instagram-Story verrät der Kicker seinen Fans die ersten Details zu seinem Werk "Marios Großer Traum". Das Buch soll den Jüngsten neben dem Hauptthema Fußball auch Werte wie Respekt oder Toleranz vermitteln und werde einem guten Zweck dienen. "Alle Erlöse werden an die Organisation 'Kids to Life' gespendet", verkündete der 25-Jährige in einem Kurzvideo. In dem Clip gewährte er seinen Fans einen ersten Einblick in das Buch. Kicker-Kollege Dennis Aogo (30) ist schon ganz hin und weg: "Danke, Mario! Ein tolles Buch und eine super Aktion", meinte er in seiner Insta-Story.