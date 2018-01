Glamour-Travel-Update! Die Tage sind gezählt, bis zwölf deutsche TV-Sternchen wieder ihre Pritschen im Dschungelcamp beziehen. Bereits am Freitag erwischte Promiflash die Kandidatin Jenny Frankhauser (25) am Frankfurter Flughafen. Bevor die Halbschwester von Daniela Katzenberger (31) sich von jeglichem Luxus verabschieden muss, lässt sie es sich auf dem Weg nach Down Under noch einmal richtig gut gehen!