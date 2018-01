Jenny wurde von Mama Iris Klein (50) und deren Ehemann Peter zum Flughafen in Frankfurt am Main begleitet. Laut Promiflash -Informationen besteigt das Familiengespann sogar zu dritt mit zahlreichen Koffern den Flieger nach Australien. Vom Inhalt muss sich die Influencerin allerdings noch verabschieden, denn die Teilnehmer dürfen nur zwei Luxusgegenstände mit ans Lagerfeuer nehmen.

Während der langen Reise kann sich die 25-Jährige sicher einige Tipps bei ihrer Mutter holen, weil Iris 2013 selbst bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Kandidatin war. Jenny könnte sich auf dem Weg nach Down Under aber auch mit Schauspielerin Sandra Steffl (47) unterhalten. Beide Promifrauen sind immerhin schon total aufgeregt und freuen sich auf das Abenteuer zwischen Kakerlaken und Co.!