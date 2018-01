"Das erste Wickeln hat eine halbe Stunde gedauert", erinnerte sich die frischgebackene Mama im RTL-Interview zurück. Damit der Kleine in der Zeit nicht friert, habe sie anfangs immer eine Wärmelampe angemacht. Von den Anfangsschwierigkeiten ließ sich die 29-Jährige aber nicht unterkriegen. Im Gegenteil: "Ich bin halt ein Sturkopf, aber das bringt mich dann auch immer weiter." Auch in diesem Fall macht sich ihr Dickschädel bezahlt: Mittlerweile laufe das Wickeln wie am Schnürchen und dauere nicht länger als fünf Minuten.