Was für eine Überraschung! Dass Bloggerin Chiara Ferragni (30) und ihr Liebster zum ersten Mal Nachwuchs erwarten, verriet die werdende Mama bereits im Oktober 2017. Pünktlich zum Jahreswechsel hat sie ihren ungeduldigen Fans jetzt ein besonderes Geschenk gemacht. Via Instagram teilt sie ein Ultraschall-Video, das ihr Ungeborenes in hochwertigster 3D-Technologie zeigt. Kürzlich bestätigte die Blondine übrigens einem Paparazzo: Es wird ein Junge.



