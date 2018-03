Sie verbindet mehr als nur Freundschaft. Dass Pietro Lombardi (25) und Giovanni Zarrella (39) durch dick und dünn gehen, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch auch mit Gios Bruder Stefano versteht sich der Sänger blendend. So ist es nicht verwunderlich, dass seine Kumpels ihm nach der Trennung von Noch-Ehefrau Sarah (25) Halt gaben und ihm mit Rat und Tat zur Seite standen. "Hier in Köln hab ich niemanden gehabt. So, das waren die einzigen, die auch da waren für mich und das werde ich immer schätzen", erklärte der 25-Jährige beim "Schauinsland Reisen Cup" in der Schwalbe-Arena im Promiflash-Interview. "Pietro ist ein Teil der Familie", schwärmte auch Giovanni, der bei demselben Event unterwegs war.



