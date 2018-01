Natascha Ochsenknecht (53) gehört zu den zwölf Promis, die in diesem Jahr ins Dschungelcamp ziehen. Dass die Unternehmerin eine echte Powerfrau ist, wissen ihre Fans längst. Aber wie sieht's mit den Prüfungen im Busch aus? Auf ihrem Instagram-Account beweist die Dreifachmama jetzt, dass sie zumindest vor den Ekelmenüs nicht zurückschreckt. In einem aktuellen Clip schiebt sich Natascha einen Madenlöffel nach dem anderen in den Mund – und verzieht dabei keine Miene! Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.