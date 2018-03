Endlich ist es wieder so weit: Am Mittwoch ist das Kuppelformat Der Bachelor in eine neue Runde gestartet! In diesem Jahr buhlen die 22 liebeshungrigen Single-Frauen um das Herz von Protagonist Daniel Völz. Aber welche der Damen kann überzeugen? Wir haben bei den Ex-Bachelorette-Kandidaten Johannes Haller und Aurelio Savina (40) sowie dem einstigen Rosenkavalier Paul Janke (36) nachgefragt. Ganz hoch im Kurs bei den Jungs: Kristina aus Essen und Yeliz aus Hannover!



