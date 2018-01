Jennifer Frankhauser (25) schiebt vor dem Dschungel ordentlich Körperfrust! Am 19. Januar zieht das Reality-TV-Sternchen beim RTL-Format Ich bin ein Star – Holt mich hier raus als einer von zwölf Promis in den australischen Busch. Wie viele ihrer Mitstreiter hat auch die Halbschwester von Daniela Katzenberger (31) einen ganz besonderen Vorsatz für ihre Camp-Teilnahme: Sie will abspecken! Doch dieses Vorhaben ist jetzt offenbar schon an der Hinreise gescheitert.