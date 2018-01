Der französischen Gala verriet der Tanzschnuckel, sein Sommer mit der Popdiva sei sehr intensiv gewesen. Nachdem die zwei des Öfteren gemeinsam in Paris gesichtet wurden, brodelte die Gerüchteküche um eine mögliche Affäre über. Doch obwohl die Beziehung zwischen dem Wahl-Amerikaner und der "My Heart Will Go on"-Interpretin sehr innig zu sein scheint, soll an dem Gemunkel über eine Liebelei nichts dran sein: "Ich kann auf sie zählen, andersherum genauso, aber über die Gerüchte, dass wir ein Liebespaar seien, lachen wir immer noch", beschrieb der 32-Jährige sein Verhältnis zu der 17 Jahre älteren Céline.