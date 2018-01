Was für ein Tagessatz! Auch die Teilnehmer der zwölften Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" lassen sich ihren Aufenthalt ordentlich bezahlen! Mit 200.000 Euro ist Brigitte Nielsen (54), Kandidatin aus dem Jahr 2016, die bisherige Spitzenverdienerin. In diesem Jahr kassieren die Dschungelcamp-Stars ebenfalls hohe Summen – an Natascha Ochsenknecht (53) kommen ihre elf Kollegen aber nicht ran!