Sein Stammhalter macht ihn zu einem neuen Menschen: Hans Entertainment wird Vater und hat sich ganz schön verändert! Mit Witzen, die am guten Geschmack vorbeischrammen, wird er im Internet berühmt. Auch privat kennt er kein Halten – der Name ist Programm! Doch seit er weiß, dass er Papa wird, zeigt er eine Seite an sich, die bisher niemand kannte.

Der "Hoch die Hände, Wochenende"-Interpret machte in der Vergangenheit eher mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Vor zwei Jahre landete er eine Woche im Jugendarrest, weil er einem Rentner kalten Kaffee ins Gesicht geschüttet hatte. Auch Beleidigungen und Bedrohungen machen sich in seinem Lebenslauf breit. Im letzten Jahr brachte er das Internet gegen sich auf, indem er einen Post abgesetzt hatte, der zur Vergewaltigung eines Online-Sternchens aufrief. Dafür entschuldigte er sich später. Jetzt laute sein neues Motto: "Der Eskalations-Hans nimmt sich zurück und wird jetzt zum Genießer-Hans." Und auch das Söhnchen soll offenbar in die brandneuen Fußstapfen des Herrn Papas treten: "Mein Sohn soll jeden Menschen so nehmen wie er ist. Scheißegal ob dünn, fett, behindert, nicht behindert, egal welche Nationalität – einfach gechillt soll er sein und sein Leben genießen, so wie ich.“ Was glaubt ihr? Hat sich Hans wirklich geändert?