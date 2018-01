Für ihn ist das Abenteuer Dschungelcamp zu Ende, bevor es richtig angefangen hat! Zumindest in diesem Jahr. Denn wenn es am Freitag wieder heißt "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", bringt RTL frischen Wind nach Down Under. Das heißt nicht nur brandneue Regeln für die Buschbewohner, sondern bedeutet auch Abschied von einem altbekannten Gesicht. Wir sagen bye-bye zu Bodyguard Junior!