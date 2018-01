Pietro Lombardi (25) hat auch anderthalb Jahre nach der Trennung von Noch-Ehefrau Sarah (25) noch keine neue Freundin. Doch der Sänger ist deswegen nicht frustriert, sondern genießt die Zeit mit seinem Sohn Alessio (2). Via Social Media machte er ihm eine süße Liebeserklärung: "Glücklich vergeben!" – so lautet der Titel eines Clip in seiner Instagram-Story, in dem der DSDS-Star mit seinem Sprössling kuschelt. Das kurze Video zeigt auch, wer der Boss in dieser Beziehung ist: sein Sohnemann!