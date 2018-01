Um sich im australischen Dschungel ein bisschen wohler zu fühlen, dürfen die Promis jeweils zwei Luxusartikel mit in den Busch nehmen – und die Goodies waren noch nie so ungewöhnlich! Sportler Ansgar Brinkmann (48) macht es sich Down Under neben seinem Longboard bequem, Sänger Daniele Negroni (22) hat sich eine Klobrille eingepackt und Matthias Mangiapane (34) hat sogar die Asche seiner Schwiegermutter dabei: "Sie kam als Pflegefall mit Demenz zu uns nach Hause! Ich habe meine Schwiegermutter bis zu ihrem Tod im Dezember letzten Jahres alleine zu Hause gepflegt und ihr ihre letzten Monate so schön wie möglich gemacht", erzählte er im Promiflash-Interview. Das emotionale Andenken trägt er in einer Kette um den Hals. Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.