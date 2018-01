TV-Single Daniel Völz ist wohl nicht der Einzige, um den die aktuelle Gerüchteküche kocht. Nachdem der Bachelor zuletzt in Mittelpunkt des Interesses gestanden hatte, weil er in der Kuppelshow so häufig mit den Ladys intim geworden sei, dass sogar RTL eingreifen musste, sind jetzt seine Kandidatinnen im Fokus. Vier der Rosenanwärterinnen sollen tatsächlich während der Dreharbeiten mit ehemaligen Kandidaten von Die Bachelorette intim geworden sein!