Koffer packen und Miami den Rücken kehren! Für drei Bachelor-Kandidatinnen ist der Traum von der großen Liebe ausgeträumt. Alina Ochs und Claudia Dech bekamen in der aktuellen Folge keine Rose von Hottie Daniel Völz und Clarissa verließ freiwillig die Show.

Trotz ihres Rauswurfes können die ausgeschiedenen Ladys auf zwei aufregende Wochen in den USA zurückblicken. In der heutigen Folge kam es unter anderem zum ersten Kuss zwischen Daniel und Kandidatin Janina Celine Jahn. Der Schmatzer sorgte allerdings für reichlich Zickereien in der Mädelsvilla. Auch die Nacht der Rosen verlief aus diesem Grund tränenreich. Denn Svenja von Wrese, die als Erste ein Einzeldate mit Daniel hatte, und Kontrahentin Janina lästerten und streuten Gerüchte übereinander.