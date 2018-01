Angst um Marc Terenzi (39)! Der amtierende Dschungelkönig befindet sich derzeit im Liebesurlaub in Thailand. Anstatt jedoch die traumhafte Landschaft und das Sommer-Feeling am Strand zu genießen, meldet sich der Sänger via Instagram aus dem Krankenhaus. Den Grund erklärt er selbst: "Als ich eine Drehlocation für meine neue Single "Pony" in Thailand gesucht habe, hatte ich auf der Straße einen Unfall." Doch seine Fans können aufatmen: Bis auf ein paar Beulen und Kratzer ist Marc nichts passiert – und an dem paradiesischen Urlaubsort erholt er sich ganz bestimmt schnell wieder.