Das Dschungelcamp mit den Geissens – das wäre doch was Feines! Bis jetzt sucht man in Down Under vergebens nach Carmen (52) und Robert (53) und das wird sich wohl in nächster Zeit auch nicht ändern. Doch mal rein theoretisch: Wer wäre der bessere Dschungelcamper? "Carmen müsste ja zumindest in dieser Phase des Dschungelcamps dreimal zum Friseur, wenn nicht viermal. Da fängt das Problem schon an. Dann keine Schminke, keine High Heels, etc. Also für Carmen unmöglich", amüsierte sich der 53-Jährige jetzt im Promiflash-Interview. Dem widerspricht auch Carmen nicht. Für sie wäre die Show der absolute Horror! Aber auch ihr Gatte hätte im australischen Busch mit einigen Dingen zu kämpfen.