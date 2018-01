Nach wie vor sorgt der plötzliche Tod von Dolores O'Riordan (✝46) für weltweite Bestürzung. Vergangenen Montag war die Cranberries-Frontfrau leblos in einem Londoner Hotel aufgefunden worden. Seitdem drücken zahlreiche Fans ihre Anteilnahme aus. Genau für die bedankt sich Dolores' Mutter Eileen jetzt in einem ersten emotionalen Statement.

Die Angehörigen der Sängerin seien von der Menge an Beileidsbekundungen, die Anhänger seit der Schocknachricht im Rathaus von Limerick – Dolores' langjährigem Wohnort – hinterlassen haben, geradezu überwältigt. "Die Menschen, die sich zum Teil im Regen angestellt haben, um etwas in das Kondolenzbuch zu schreiben – das bedeutet uns eine Menge und ist für uns eine Quelle des Trostes", richtet sich Eileen in der ortseigenen Zeitung Limerick Leader an die Fans ihrer Tochter und drückt damit ihre Dankbarkeit aus.