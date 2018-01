Dolores' Leiche wurde am Sonntag vier Stunden lang in der St. Joseph's Church in ihrer irischen Heimatstadt Limerick für die Öffentlichkeit aufgebahrt. Etliche Bewunderer der "Zombie"-Interpretin kamen in die Kirche, um der Künstlerin die letzte Ehre zu erweisen. Zahlreiche Bilder der tief religiösen Rockröhre waren in dem Raum aufgebaut, nebenher liefen leise ihre Songs, wie The Irish Times berichtete. Der ortsansässige Bischof fand in seiner Predigt rührende Worte für die Trauergemeinde: "Wir sind hier zusammengekommen, um einer zutiefst geliebten und geschätzten Tochter von Limerick einen herzlichen Abschied zu bereiten. Lasst uns alle für sie, ihre Familie und diejenigen, die sie geliebt haben, beten, wenn wir an ihrem Sarg vorbeigehen."