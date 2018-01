Beim Fremdflirten erwischt? Anfang Dezember machte Ex-Mister Germany Dominik Bruntner (24) es offiziell: Er ist Hals über Kopf verliebt in Lena Bröder, Miss Germany 2016. Das gestand er der Schönheitskönigin sogar vor Publikum! Auf der Fashion TV Modelnacht erwischte Promiflash ihn aber innig tuschelnd mit einer anderen Frau. Was war denn da los? "Wir waren im Juni bei Let's Dance, daher kenne ich sie. Eigentlich nur durch einen Kumpel", erklärte Dominik im Interview. Also alles ganz harmlos! Eine Unbekannte ist besagte Dame aber nicht – und schon bald wird sie einem anderen Mann im TV gehörig den Kopf verdrehen...