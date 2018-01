Wird sie es noch einmal wagen? Anne Wünsche (26) ist nicht nur ein echtes Arbeitstier, sondern auch eine leidenschaftliche Vollblut-Mama. Neben ihrem Verlobten Henning Merten stehen für die 26-Jährige ihre beiden Prinzessinnen Miley und Juna an erster Stelle. Für die will die YouTuberin nur das Beste – und denkt nun sogar über einen weiteren Spielgefährten für sie nach! Obwohl sie mit der Familienplanung eigentlich schon abgeschlossen hatte, lässt Anne der Gedanke an ein weiteres Baby einfach nicht los. In ihrer Insta-Story teilt die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre Gedanken nun mit ihren Fans. Ob sich ihre Mäuse schon bald über ein Geschwisterchen freuen können?