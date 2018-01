Dass sie ihre Schwangerschaft so lange geheim halten konnte, ist für sie bis heute kaum zu fassen: "Ich kann nicht glauben, dass ich meinen Bauch wirklich so lange versteckt habe!" Ihre Baby-News hielt Khloe aber nicht nur vor der Öffentlichkeit geheim: Auch ihre Familie wusste lange nichts von ihrem süßen Geheimnis! Erst in der sechsten Schwangerschaftswoche teilte die 33-Jährige die freudige Nachricht endlich auch mit ihren Liebsten – bei den Dreharbeiten für die Reality-Show Keeping up with the Kardashians.